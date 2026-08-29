ارتفاع الموج 3 متر | مرسى مطروح تغلق جميع شواطئ المدينة لخطورة البحر

قررت مدينة مرسى مطروح ، اليوم السبت ، غلق جميع شواطئ المدينة تحت شعار " حياتك تهمنا .. حافظ عليها " ، لخطورة حالة البحر وارتفاع الأمواج الي أكثر من 3 متر لضمان منع وصول رواد الشواطئ للبحر ، حفاظاً على سلامة ضيوفنا من المصطافين وأهالينا ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

تنفيذ الغلق

ووجه اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، مسؤولي الشواطئ بمتابعة تنفيذ قرار غلق جميع شواطئ المدينة ومنع السباحة بالشواطئ، مع تكثيف أعمال التوعية للمصطافين بخطورة النزول إلى البحر في ظل الظروف الحالية ، طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية بخطورة البحر حتي يوم الاثنين المقبل .

الالتزام بالتعليمات

وشدد رئيس المدينة على منع السباحة في المزارات السياحية بمنطقتي كليوباترا والغرام، موضحًا أنها مخصصة للزيارة والتقاط الصور التذكارية فقط، وليست أماكن آمنة لممارسة السباحة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من مسؤولي الشواطئ حفاظًا على الأرواح.

وأشار إلى أن رؤساء الشواطئ وفرق الإنقاذ يواصلون المرور الميداني والتنبيه على الرواد بعدم النزول إلى البحر في المناطق غير الآمنة، مؤكدًا أن الشواطئ المفتوحة التي لا تتوافر بها خدمات أو إشراف رسمي يتحمل كل من يقوم بنزول البحر مسؤولية مخالفة التعليمات.

وأوضح أن قسم التوعية والعلاقات العامة بمجلس المدينة يتابع حالة البحر بشكل يومي من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات هيئة الأرصاد الجوية، مع نشر التحذيرات عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة ووسائل الإعلام المختلفة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين والمصطافين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بمتابعة حالة البحر بشكل مستمر.