أزمة المستحقات تهز طائرة الزمالك.. واللاعبون يدرسون تقديم شكوى رسمية

تتصاعد أزمة المستحقات المالية داخل الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بنادي الزمالك، في ظل تأخر صرف مستحقات عدد من اللاعبين، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والاستياء داخل صفوف الفريق.

ويعاني عدد من لاعبي طائرة الزمالك من تأخر مستحقاتهم المالية منذ شهر فبراير الماضي، وسط عدم وجود موعد محدد حتى الآن لصرف المبالغ المتأخرة، وهو ما زاد من حدة الأزمة خلال الفترة الأخيرة.

وتتزامن أزمة المستحقات مع وجود حالة من عدم الرضا داخل غرفة الملابس، خاصة بعد اتخاذ قرار بصرف مستحقات بعض اللاعبين الأساسيين، إلى جانب صرف مقدمات تعاقد للاعبين الجدد الذين انضموا إلى صفوف الفريق، ومن بينهم وصل هيكل ومحمد مصطفى «لعبة».

وأثار الأمر حالة من التساؤلات بين اللاعبين القدامى، الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ عدة أشهر، بشأن آلية وأولوية صرف المستحقات، في ظل استمرار التزاماتهم المالية وعدم وضوح موعد لحل الأزمة.

وأكد مصدر داخل الفريق أن عددًا من لاعبي رجال طائرة الزمالك يدرسون التقدم بشكوى رسمية، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة منذ فبراير الماضي، مطالبين إدارة النادي بالتدخل العاجل وإنهاء الأزمة وصرف مستحقاتهم، في ظل استمرار التزاماتهم وعدم وجود موعد واضح للحصول على مستحقاتهم المالية.