قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس
غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقا بمحيط مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
الكشف عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
تقارير : ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي لضم باركولا لاعب سان جيرمان
انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في 9 مراكز على مستوى الجمهورية
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. موعد الطرح وشروط الحجز
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها
مينفعش | أول تعليق لـ تامر عاشور على فصل جرسون الفندق بسبب أغنية
إضافة ماكينات جديدة في الدقي لجمع الزجاجات البلاستيكية.. وخطة للتوسع بالجيزة
خبراء يحذرون من مخاطر انهيار الأنهار الجليدية في جبال الألب بعد فيضانات نيبال
كم يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول؟ .. أستاذ هندسة طاقة يجيب
بعد مواجهة نيوكاسل.. ماذا ينتظر مرموش في مشوار توتنهام المقبل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وجدل لقاء الأهلي وزد

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسري غازي

كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة حقيقة إيقاف محمد الغازي حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى الدوري الممتاز.

قال عصام عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: 
إيقاف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي غير صحيح واللجنة تجتمع خلال ساعات لحسم الجدل فى مباراة الأهلي وزد.

حسمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل بشأن ما تردد بشأن إيقاف محمد الغازي، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الثانية من بطولة الدوري، بسبب بعض الأخطاء في المباراة، كما تردد.

وقال سمير عثمان في تصريحات صحفية: لم نتخذ أي قرار بشأن محمد الغازي حتى هذه اللحظة، ولم نجتمع من أجل أن نتخذ قرارا بإيقاف الحكم، ولا بد أن نجتمع أولا ونحلل أداء التحكيم في الجولة الثانية ونتخذ قراراتنا.

وكان فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال تغلب على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من الدوري، على ستاد القاهرة الدولي.

وسادت حالة من الجدل حول لقطة أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وإمكانية حصوله على بطاقة صفراء ثانية، بعد التدخل مع لاعب البنك، إلا أن محمد الغازي رأى بأن الاحتكاك طبيعي على الكرة بين الثنائي.

ومن المقرر أن تقدم لجنة الحكام، مقطع فيديو لتحليل أهم الحالات التحكيمية من جانب جمال الغندور، نائب رئيس اللجنة الحالي، وهو ما حدث في حالة أشرف بن شرقي بالجولة الأولى من الدوري، عندما احتسب محمود ناجي، ركلة جزاء لصالح الأهلي، وأكدت اللجنة صحة القرار.

جدل تحكيمي فى لقاء الأهلي وزد
فجر مصدر مطلع داخل لجنة الحكام مفاجأة من العيار الثقيل حول الجدل الدائر حول الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي وزد فى الدوري الممتاز.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة على نظيره فريق زد اف سي بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

قال مصدر بلجنة الحكام في تصريحات خاصة لصدى البلد: 

قرار الحكم عدم احتساب ركلة جزاء ضد أشرف بن شرقي صحيح للمس الكرة جزء من الكتف ثم لليد.

تابع: حكم اللقاء أجاد فى عدم احتساب ركلة جزاء ضد أشرف بنشرقي وقام بتطبيق القانون بحذافيره.

وعن هدف الأهلي الثاني قال المصدر: الهدف الذى أحرزه طاهر محمد طاهر صحيح لعدم وجود تسلل وتحتسب اللعبة من لحظة لمس لاعب الأهلي الذى قام بتمرير الكرة إلي أحمد سيد زيزو وليس من لحظة ركل الكرة.

واختتم المصدر حديثه قائلا: الدفع للاعب زد عبدالله بكري خفيف ولا يرتقى لمخالفة ثم استعاد مدافع زد الكرة قبل أن يخطئ في تمريرها لتكون فى نظر القانون لعبة جديدة.

الأهلي يهزم زد بثنائية 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً غالياً على فريق زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي المارد الأحمر كل من المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 21 و64 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 6 نقاط من الفوز على إنبي الشرقية وزد ، فيما تجمد رصيد زد عند نقطة وحيدة.

عصام عبدالفتاح لجنة الحكام الأهلي الزمالك البنك الأهلي زد الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

الحاج محمود عبدالحميد

بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة سيدة وطفلة في دهس حصان عربة كارو بالدقهلية

صورة أرشيفية

ابعت 8500 كاش.. اختراق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمحامي في سوهاج

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يكلف أملاك الدولة بالفحص الفوري لشكاوى وطلبات المواطنين

بالصور

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد