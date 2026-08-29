عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وجدل لقاء الأهلي وزد

كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة حقيقة إيقاف محمد الغازي حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى الدوري الممتاز.

قال عصام عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:

إيقاف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي غير صحيح واللجنة تجتمع خلال ساعات لحسم الجدل فى مباراة الأهلي وزد.

حسمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل بشأن ما تردد بشأن إيقاف محمد الغازي، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الثانية من بطولة الدوري، بسبب بعض الأخطاء في المباراة، كما تردد.

وقال سمير عثمان في تصريحات صحفية: لم نتخذ أي قرار بشأن محمد الغازي حتى هذه اللحظة، ولم نجتمع من أجل أن نتخذ قرارا بإيقاف الحكم، ولا بد أن نجتمع أولا ونحلل أداء التحكيم في الجولة الثانية ونتخذ قراراتنا.

وكان فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال تغلب على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من الدوري، على ستاد القاهرة الدولي.

وسادت حالة من الجدل حول لقطة أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وإمكانية حصوله على بطاقة صفراء ثانية، بعد التدخل مع لاعب البنك، إلا أن محمد الغازي رأى بأن الاحتكاك طبيعي على الكرة بين الثنائي.

ومن المقرر أن تقدم لجنة الحكام، مقطع فيديو لتحليل أهم الحالات التحكيمية من جانب جمال الغندور، نائب رئيس اللجنة الحالي، وهو ما حدث في حالة أشرف بن شرقي بالجولة الأولى من الدوري، عندما احتسب محمود ناجي، ركلة جزاء لصالح الأهلي، وأكدت اللجنة صحة القرار.

جدل تحكيمي فى لقاء الأهلي وزد

فجر مصدر مطلع داخل لجنة الحكام مفاجأة من العيار الثقيل حول الجدل الدائر حول الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي وزد فى الدوري الممتاز.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة على نظيره فريق زد اف سي بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

قال مصدر بلجنة الحكام في تصريحات خاصة لصدى البلد:

قرار الحكم عدم احتساب ركلة جزاء ضد أشرف بن شرقي صحيح للمس الكرة جزء من الكتف ثم لليد.

تابع: حكم اللقاء أجاد فى عدم احتساب ركلة جزاء ضد أشرف بنشرقي وقام بتطبيق القانون بحذافيره.

وعن هدف الأهلي الثاني قال المصدر: الهدف الذى أحرزه طاهر محمد طاهر صحيح لعدم وجود تسلل وتحتسب اللعبة من لحظة لمس لاعب الأهلي الذى قام بتمرير الكرة إلي أحمد سيد زيزو وليس من لحظة ركل الكرة.

واختتم المصدر حديثه قائلا: الدفع للاعب زد عبدالله بكري خفيف ولا يرتقى لمخالفة ثم استعاد مدافع زد الكرة قبل أن يخطئ في تمريرها لتكون فى نظر القانون لعبة جديدة.

الأهلي يهزم زد بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً غالياً على فريق زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي المارد الأحمر كل من المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 21 و64 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 6 نقاط من الفوز على إنبي الشرقية وزد ، فيما تجمد رصيد زد عند نقطة وحيدة.