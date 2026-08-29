جراديشار أفضل.. فرج عامر ينتقد ثنائي هجوم الأهلي الجديد

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، مستوى مهاجمي الأهلي المحترفين الجديدين، منصف بوقرار وسفيان بن جديدة، مؤكدًا أن أداء الثنائي لم يكن مقنعًا خلال الفترة الحالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مهاجمي الأهلي المحترفين الجدد منصف بوقرار وسفيان بن جديدة، أداؤهم لم يكن مقنعًا، لو استمروا على هذا الحال، جراديشار لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا أفضل بكثير».

وجاءت تصريحات فرج عامر عقب فوز الأهلي على نظيره زد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 21، قبل أن يضيف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني في الدقيقة 60، ليحصد المارد الأحمر ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.