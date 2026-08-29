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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

600 لاعب ولاعبة يفتتحون موسم كرة السرعة.. اختيار أبطال مصر في مونديال القاهرة

السرعة
السرعة

انطلقت منافسات الموسم الجديد للاتحاد المصري لكرة السرعة 2026/2027، من خلال المرحلة الأولى من بطولة التأهيل والتصنيف، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 600 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 18 ناديًا وهيئة رياضية من مختلف المحافظات.

وتأتي البطولة في مقدمة محطات الموسم الجديد، نظرًا لأهميتها في تحديد مستويات اللاعبين واختيار أفضل العناصر التي ستدخل دائرة المنافسة على الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم لكرة السرعة، المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من الأندية والهيئات الرياضية، من بينها الرواد، هليوبوليس، الصيد، وادي دجلة، الزهور، النصر، المقاولون العرب، الإسماعيلي، القناة، النحاس، المعمورة، 6 أكتوبر، دسوق ومركز شباب دسوق، في انعكاس واضح لاتساع قاعدة ممارسة كرة السرعة وانتشارها في مختلف المحافظات.

ويحرص كابتن على جمعه، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السرعة، على متابعة منافسات البطولة بشكل مستمر، ورصد المستويات الفنية والبدنية للاعبين، بهدف الوقوف على أفضل العناصر القادرة على تمثيل مصر في بطولة العالم المقبلة.

وتحظى عملية المتابعة بأهمية كبيرة في ظل رغبة الجهاز الفني في اختيار العناصر الأكثر جاهزية، خاصة أن البطولة العالمية ستقام على أرض مصر، وهو ما يضع المنتخب الوطني أمام تحدٍ كبير للحفاظ على الريادة المصرية وتحقيق نتائج تليق باسم مصر في المحفل العالمي.

من جانبه، أكد النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، أن انطلاق الموسم بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على حجم التطور والانتشار الذي تشهده اللعبة في مصر.

وأضاف الخطيب أن بطولة التأهيل والتصنيف تمثل محطة أساسية في طريق تشكيل المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الاتحاد حريص على توفير أفضل الأجواء التنافسية أمام اللاعبين، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تميزًا وجاهزية لتمثيل مصر

وشدد رئيس الاتحاد على تقديره للدور الذي تقوم به الأندية والهيئات الرياضية في دعم اللعبة، مؤكدًا أن مجلس إدارة الاتحاد يواصل العمل على تطوير المنظومة ودعم اللاعبين والأبطال، بما يسهم في استمرار التفوق المصري على الساحة الدولية.

ومع بداية الموسم الجديد، تتجه الأنظار إلى منافسات التأهيل والتصنيف، حيث لا يبحث اللاعبون فقط عن الفوز بالمراكز الأولى، وإنما عن بطاقة العبور إلى المنتخب الوطني والمشاركة في مونديال القاهرة، لتبدأ من الآن رحلة البحث عن أبطال جدد يرفعون علم مصر على منصات التتويج.

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