موقف أفشة وأكرم توفيق من مواجهة سموحة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي ، عن آخر تطورات حالة اللاعبين المصابين، وموقفهم من المشاركة في المباراة المقبلة أمام سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يجهز أكرم توفيق وافشة

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، يبذل جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز اللاعبين المصابين، والعمل على إعادتهم إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وفقًا لحالة كل لاعب ومدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأوضح أن هناك محاولات جادة لتجهيز الثنائي محمد مجدي أفشة وأكرم توفيق للحاق بمواجهة سموحة المقبلة، مشيرًا إلى أن موقف اللاعبين النهائي من المشاركة لم يُحسم حتى الآن، وسيتم تحديده بناءً على مدى تطور حالتهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الجهازين الطبي والفني يتابعان حالة أفشة وأكرم بشكل مستمر، مع الحرص على عدم المجازفة بعودة أي لاعب قبل التأكد من اكتمال جاهزيته بالشكل المطلوب.

الدبيس يغيب عن مباراة سموحة

وفي المقابل، أكد المصدر أن كريم الدبيس أصبح خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة سموحة، في ظل حاجته إلى مزيد من الوقت لاستكمال برنامجه التأهيلي، مشددًا على عدم وجود أي نية للتعجل في عودته للمشاركة، حفاظًا على سلامته وضمان جاهزيته الكاملة.

الأهلي يواجه دليفي وديا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، مباراة ودية أمام فريق دلفي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع عناصر الفريق خلال الفترة الحالية.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي، من خلال مواجهة دلفي، إلى منح اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل منتظم في المباريات الأخيرة، مساحة كافية للظهور والحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب الوقوف على مستوياتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي المباراة الودية في إطار سياسة الجهاز الفني الخاصة بالحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين، خاصة العناصر التي لا تشارك بصورة أساسية، تحسبًا للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة وفقًا لاحتياجات الفريق.