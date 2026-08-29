أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة نادي الزمالك قررت التعامل بشكل رسمي من الناحية القانونية في ملف خوان بيزيرا، موضحا أنه تم وضع راتب اللاعب في حسابه البنكي رغم غياب اللاعب عن التدريبات.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الزمالك يتعامل مع الملف بهدوء شديد، ونادي الزمالك يريد تقديم شكوى ضد "كيان" بمعني انه ينتظر انضمام بيزيرا لأي نادٍ لتقديم شكوى ضد اللاعب والنادي الذي سينضم له وذلك للحصول على أكبر عائد مالي مستقبلا.

وأضاف: الزمالك يريد ضمان حقوقه المالية في ملف بيزيرا، وحال حضر اللاعب إلى مصر، سوف يتم التعامل معه باللائحة والقوانين المنظمة لملف اللاعبين المحترفين.