بتصميم بيك أب.. ماذا تقدم شيفروليه سيلفرادو EV وكم سعرها؟

تقدم شيفروليه سيلفرادو EV في السوق العالمي بأسعار تبدأ من 55.395 دولار، وصولًا إلى 72.595 دولار، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة البيك أب كبيرة الحجم، مع قدرات العمل بالطاقة الكهربائية، إلى جانب العديد من التجهيزات.

أبعاد شيفروليه سيلفرادو EV

تأتي السيارة شيفروليه سيلفرادو EV بهيكل كبير يعكس طبيعتها متعددة الاستخدامات من عائلية الـ بيك أب، إذ يصل طولها إلى 5,920 مم، بينما يبلغ عرضها 2,129 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1,999 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,645 مم.

شيفروليه سيلفرادو EV

منظومة كهربائية بقوة 510 أحصنة

تقدم السيارة بإعداد كهربائي يعتمد على محركين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة ونظام دفع رباعي 4WD. وتبلغ القوة الإجمالية في هذه النسخة 510 أحصنة، بينما يصل عزم الدوران إلى 786 نيوتن متر، مع مدى قيادة كهربائي يصل إلى 455 كم.

شيفروليه سيلفرادو EV

قوة أعلى مع مدى يصل إلى 660 كيلومترًا

تأتي النسخة الثانية بمستوى أعلى من الأداء، إذ تعتمد كذلك على محركين كهربائيين ونظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي من سرعة واحدة، وترتفع القوة الإجمالية إلى 625 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 1,051 نيوتن متر، وفي المقابل، يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 660 كم.

شيفروليه سيلفرادو EV

النسخة الأقوى تصل إلى 725 حصانًا

تتصدر النسخة الثالثة التشكيلة من حيث القوة، مع استمرار الاعتماد على محركين كهربائيين ونظام دفع رباعي 4WD وناقل حركة أوتوماتيكي، وتنتج هذه المنظومة 725 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 1,051 نيوتن متر، وتحقق النسخة الأعلى مدى القيادة الأكبر، إلى جانب تفوقها في القوة، إذ يمكنها السير لمسافة تصل إلى 769 كم بالطاقة الكهربائية.