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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيفروليه كولورادو 2026 وسعرها عالميًا

شيفروليه كولورادو 2026
شيفروليه كولورادو 2026
صبري طلبه

تواصل شيفروليه كولورادو تعزيز مكانتها في فئة شاحنات البيك أب ذات الطابع الرياضي، وهي السلسلة التي بدأت رحلتها لأول مرة مع إطلاق طراز كولورادو عام 2003 كبديل أحدث لطراز S-10 الشهير، وصولًا إلى موديل 2026.

أبعاد شيفروليه كولورادو 2026 

تستند شاحنة كولورادو الجديدة إلى بنية هيكلية ذات طابع رياضي وعملي، حيث يصل طولها الإجمالي إلى نحو خمسة أمتار و41 سنتيمترًا، مع عرض يبلغ مترًا و93 سنتيمترًا، وارتفاع يتجاوز المترين بقليل، وتدعم هذه الأبعاد قاعدة عجلات ممتدة بطول 3,337 مليمترًا.

شيفروليه كولورادو 2026 

محرك وأداء شيفروليه كولورادو 2026 

تعتمد المركبة على منظومة دفع رباعية متصلة بمحرك احتراق داخلي يعتمد على البنزين، مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.7 لتر مدعوم بشاحن توربيني، وتولد هذه المنظومة قوة تصل إلى 310 أحصنة.

ويبلغ عزم دوران السيارة نحو 583 نيوتن متر، وتنتقل هذه القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات. وعلى صعيد التشغيل، يصل معدل استهلاك الوقود إلى 8.5 كيلومترًا لكل لتر، مدعومًا بخزان وقود بسعة 81 لترًا.

شيفروليه كولورادو 2026 

تجهيزات شيفروليه كولورادو 2026

يتاح مقعد السائق بتعديل كهربائي في ثمانية اتجاهات مختلفة، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وتتوسط قمرة القيادة شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 11.3 بوصة تدعم الاقتران اللاسلكي عبر تطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي وموصولة بنظام صوتي مكون من 6 سماعات، وتجاورها شاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي، كاميرا، حساسات ركن.

شيفروليه كولورادو 2026 

شيفروليه كولورادو 2026 ومنظومة الأمان

زودت الشاحنة بحزمة من وسائل الأمان والسلامة، تشمل 6 وسائد هوائية ، كما تضم السيارة أنظمة مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيعًا إلكترونيًا لقوة الفرملة، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد التحكم في قوى الجر، إلى جانب نظام المساعدة على هبوط المنحدرات ومثبت السرعة، وبتقنيات التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية.

أسعار شيفروليه كولورادو 2026

تطرح الشاحنة في الأسواق العالمية بفئات متعددة تختلف في مستوى التجهيزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأساسية من 34,495 دولارًا أمريكيًا، ويتدرج صعودًا ليصل إلى 52,795 دولارًا أمريكيًا للفئات الأعلى تجهيزًا. 

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