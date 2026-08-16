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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

7 علامات تدل على تلف إطارات سيارتك.. ما هم؟

اطارات السيارة
اطارات السيارة
صبري طلبه

تبدأ إطارات السيارة في إظهار علامات واضحة عندما تقترب من نهاية عمرها أو تتعرض لضرر يؤثر على قدرتها في الحفاظ على تماسك السيارة.

 وقد يلاحظ السائق بعض هذه العلامات أثناء القيادة، بينما تظهر أخرى بمجرد إلقاء نظرة على سطح الإطار وجوانبه، وتجاهل هذه المؤشرات قد يؤثر على الثبات ومسافة التوقف.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 7 علامات تدل على تلف إطارات سيارتك

اطارات السيارة

تآكل نقوش الإطار

يظهر أول مؤشر مهم عندما تصبح نقوش الإطار أقل عمقًا بصورة واضحة، خصوصًا إذا وصلت إلى مستوى مؤشرات التآكل الموجودة داخل الجسم الرئيسي.

تشققات الجوانب 

تظهر علامة أخرى على الجدار الجانبي للإطار في صورة تشققات أو قطع أو شقوق صغيرة، وقد تكون مرتبطة بتقدم عمر الإطار أو تعرض المطاط للشمس والعوامل البيئية.

انتفاخ مفاجئ للاطار

إذا ظهر بروز أو انتفاخ على جانب الإطار، فلا يفضل مواصلة القيادة به بصورة طبيعية، فهذا النوع من التشوه قد يشير إلى تلف في البنية الداخلية للإطار، وقد يحدث بعد الاصطدام بحفرة أو رصيف. 

تآكل ناحية واحدة من الاطار

قد يبدو الإطار في حالة جيدة من النظرة الأولى، لكن فحص سطحه يكشف أحيانًا أن جانبًا منه تآكل بصورة أسرع من الجزء الآخر، ويمكن أن يرتبط هذا النمط بعدم ضبط زوايا العجلات أو انخفاض ضغط الهواء أو وجود مشكلة في الاتزان أو مكونات التعليق. 

اهتزاز مقود الحركة وعلاقته بالإطارات

عندما يبدأ السائق في ملاحظة اهتزاز غير معتاد في عجلة القيادة أو جسم السيارة، خصوصًا عند سرعات معينة، فمن الأفضل عدم تجاهله، فقد يكون السبب مرتبطًا بعدم اتزان العجلة أو التآكل غير المنتظم للإطار، كما يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى مرتبطة بالعجلات أو نظام التعليق. 

تغير صوت الإطار 

يمكن أن يكشف الصوت أيضًا عن وجود مشكلة لم تكن موجودة من قبل، فإذا بدأ السائق في سماع ضوضاء غير معتادة من الإطارات أو أصبح صوتها أكثر وضوحًا أثناء السير، فقد يكون ذلك مرتبطًا بنمط تآكل غير منتظم. 

فقدان الهواء المتكرر للاطار

يعد انخفاض ضغط أحد الإطارات بصورة متكررة من العلامات التي يجب التعامل معها بجدية، حتى إذا لم يظهر ثقب واضح للعين، فقد يرتبط فقدان الهواء بتلف في الإطار أو مشكلة في منطقة التثبيت أو صمام الهواء، كما أن القيادة بإطار منخفض الضغط تزيد احتمالات التلف وتؤثر على طريقة تحكم السيارة. 

ظهور الأسلاك الخاصة بالإطار

قد يصل تلف الإطار إلى مرحلة تظهر فيها الخيوط أو الأسلاك الموجودة أسفل طبقات المطاط، سواء على سطح المداس أو على الجدار الجانبي، وتعد هذه العلامة من المؤشرات الخطيرة التي تعني أن الطبقة الخارجية لم تعد تحمي البنية الداخلية بالشكل المطلوب، ولذلك يجب تغييره فورًا.

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