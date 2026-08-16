الوحيدة في العالم.. فيراري تكشف عن إصدار CZ26 الخاص | صور

كشفت فيراري الإيطالية عن إصدار CZ26 المصمم خصيصًا لأحد عملائها في الولايات المتحدة، ليكون هذا الطراز نسخة وحيدة من نوعها على مستوى العالم.

وتأتي السيارة ضمن الإصدارات الخاصة التي تتجاوز حدود الطرازات النادرة من حيث التفرد، إذ جرى تطويرها لتقدم تصميمًا مختلفًا عن النسخة التي تستند إليها.

فيراري SF90 سترادالي والأساس الهندسي

بُنيت CZ26 من الناحية الميكانيكية على فيراري SF90 سترادالي، إلا أن التصميم الخارجي حصل على تعديلات واسعة منحت السيارة شخصية مستقلة، وتظهر هذه الاختلافات بوضوح في الجزء الأمامي، الذي أصبح أكثر حدة واعتمادًا على الخطوط الهندسية، مع مصابيح تتميز بعناصر إضاءة نحيفة، إلى جانب تصميم جديد للجنوط الرياضية.

فيراري CZ26

وركزت التعديلات الخارجية على منح فيراري CZ26 مظهرًا أكثر انخفاضًا واتساعًا، حيث أصبحت الخطوط السفلية ومشتت الهواء أكثر أفقية مقارنة بتصميم SF90 سترادالي، ويساعد هذا التغيير في تكوين واجهة ذات مظهر أعرض وأكثر انسيابية، مع الاحتفاظ بالهوية الرياضية للسيارة التي تمثل الأساس الذي انطلقت منه النسخة الخاصة.

فيراري CZ26

فيراري CZ26 والتصميم الخلفي

امتدت الاختلافات التصميمية إلى الجزء الخلفي أيضًا، إذ تخلت CZ26 عن التصميم الذي يأخذ شكل حرف V أسفل فتحات العادم والموجود في SF90 سترادالي، كما حصلت السيارة على مصابيح خلفية رفيعة بدلًا من الوحدات المربعة الأكبر المستخدمة في الطراز الأساسي، وهو ما أعاد تشكيل مظهر المؤخرة ومنحها تصميمًا أكثر بساطة من الناحية البصرية.

فيراري CZ26

محرك فيراري CZ26

استمرت CZ26 على منظومة الحركة الهجينة للسيارة فيراري SF90 سترادالي، حيث تعتمد على محرك V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني تيربو، يعمل إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 1,000 حصان.

أداء وتسارع فيراري CZ26

تترجم المنظومة الهجينة في CZ26 القوة المتاحة إلى أداء مرتفع، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 328 كم في الساعة، لتحتفظ النسخة الخاصة بمستوى الأداء المرتبط بالأساس الميكانيكي لسيارة SF90 سترادالي.