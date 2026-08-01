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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أستون مارتن DB12 S تواصل التألق بعد الكشف عن 3 إصدارات خاصة

أستون مارتن DB12 S
أستون مارتن DB12 S
صبري طلبه

تحاول أستون مارتن الجمع بين إرثها في رياضة السيارات وهويتها الحديثة من خلال ثلاثة إصدارات خاصة من DB12 S، ظهرت خلال أسبوع مونتيري للسيارات.

وتحمل السيارات الجديدة طابعًا مختلفًا عن النسخ التقليدية، بعدما جرى تطويرها بواسطة قسم Q by Aston Martin للتخصيص، مع الاستفادة من تفاصيل مستوحاة من مرحلة تاريخية شاركت خلالها سيارات العلامة البريطانية في سباقات التحمل.

أستون مارتن DB12 S

احتفال بمرور 75 عامًا على بيبل بيتش

اختارت أستون مارتن هذه المناسبة للكشف عن السيارات الثلاث بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لمهرجان بيبل بيتش كونكور ديليجانس، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1950. 

ويمنح ارتباط DB12 S بهذه الفعالية المشروع بعدًا تاريخيًا إضافيًا، خصوصًا أن السيارات الجديدة تستعيد بعض الملامح المرتبطة بسيارات أستون مارتن القديمة التي ظهرت في المنافسات الرياضية خلال تلك الحقبة.

أستون مارتن DB12 S

وتستند الهوية البصرية للإصدارات الثلاثة إلى سيارات DB2 التابعة لفريق أستون مارتن الرسمي، والتي شاركت في سباق لومان 24 ساعة، حيث أعادت الشركة توظيف عناصر من ذلك الإرث ضمن سيارة حديثة، لتصبح DB12 S حلقة وصل بين تاريخ العلامة في سباقات التحمل وما تقدمه اليوم في قطاع السيارات الرياضية الفاخرة.

محرك V8 وأداء إصدارات أستون مارتن

تعتمد DB12 S على منظومة حركة حديثة تتكون من محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر، جرى تطويره بالتعاون مع AMG ، ويولد المحرك قوة تصل إلى 700 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 800 نيوتن متر، وتنتقل هذه القوة إلى الطريق عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

تصميم طرازات أستون مارتن DB12 S

تظهر هوية DB12 S بصورة أكثر وضوحًا من خلال تفاصيل الهيكل الخارجي، حيث حصلت السيارة على معالجة تستهدف إبراز قدراتها الديناميكية. 

وتضم التعديلات مشتتًا أماميًا حديثًا، إلى جانب فتحات مدمجة في غطاء المحرك، فيما يظهر في الخلف جناح ثابت ومشتت هواء، وتمنح هذه العناصر السيارة مظهرًا أكثر حدة دون التخلي عن الخطوط المعروفة لعائلة DB.

أستون مارتن DB12 S

واختارت أستون مارتن اللون الأسود الكربوني ليكون السمة الخارجية المشتركة بين السيارات الثلاث، مع مجموعة من التفاصيل التي تبرز طبيعتها الخاصة. 

وتظهر الجنوط الرياضية ضمن العناصر التي تدعم التصميم الجديد، بينما تضيف المكونات الخارجية المستوحاة من سيارات السباق القديمة لمسة تربط هذه الإصدارات بتاريخ العلامة بدل الاكتفاء بتقديم تغييرات شكلية منفصلة.

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