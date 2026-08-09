بقوة 717 حصان .. شاهد أستون مارتن DBX الفاخرة

أعلنت شركة أستون مارتن عن طرازها الجديد أستون مارتن DBX الفاخر ، وتنتمي مارتن لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الأداء الرياضي والفخامة العملية، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، بنتلي بنتايجا، ولامبورجيني أوروس .

سيارة أستون مارتن DBX الخارقة

أبعاد أستون مارتن DBX

تاتى سيارة أستون مارتن DBX في سوق السيارات بطول 5039 مم، وعرض 2050 مم، وارتفاع 1680 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3060 مم .

محرك أستون مارتن DBX

سيارة أستون مارتن DBX الخارقة

تحصل سيارة أستون مارتن DBX علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 717 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات أستون مارتن DBX

سيارة أستون مارتن DBX الخارقة

زودت سيارة أستون مارتن DBX بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية بارزة، وبها خطوط انسيابية تجعلها تبدو أصغر حجمًا مما هي عليه، وبها شبكة أمامية كبيرة تحمل شعار أستون مارتن، وبها مصابيح LED أوتوماتيكية، وبها خطوط جانبية انسيابية تقلل من الإحساس بالحجم، وبها عجلات اختيارية من المغنيسيوم لتخفيف الوزن، وبها أجزاء من ألياف الكربون .

سيارة أستون مارتن DBX الخارقة

بالاضافة إلي ان سيارة أستون مارتن DBX بها، مزيج من الفخامة البريطانية والتكنولوجيا الحديثة، وبها جلد فاخر يغطي معظم الأسطح، وبها سقف بانوراما يغمر المقصورة بالضوء، وبها لوحة قيادة أنيقة، وبها مقاعد أمامية وخلفية مدفأة، وبها نظام تحكم مناخي ثلاثي المناطق.

سيارة أستون مارتن DBX الخارقة

ويوجد بـ سيارة أستون مارتن DBX ايضا، شاشة TFT أمام السائق مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة مركزية مقاس 10.25 بوصة ، وبها Apple CarPlay Ultra، وبها نظام صوت مكون من 14 مكبر .