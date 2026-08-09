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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ضمن برنامج حصري.. بوجاتي ديسترييه الخارقة تظهر لأول مرة

سيارة بوجاتي ديسترييه الخارقة
سيارة بوجاتي ديسترييه الخارقة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بوجاتي عن طرازها الجديد بوجاتي ديسترييه، وتنتمي ديسترييه لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتعد ديسترييه ثالث سيارة فريدة من نوعها تصنع حسب الطلب ضمن برنامج سوليتير الحصري من بوجاتي، بعد سيارتي برويارد وإف كي بي هوميج المستوحاة من فيرون.

سيارة بوجاتي ديسترييه الخارقة 

محرك بوجاتي ديسترييه

تستمد سيارة بوجاتي ديسترييه قوتها من محرك سعة 8000 سي سي تيربو، وبها قوة 1578 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها 4 أنابيب كبيره للعام .

مواصفات بوجاتي ديسترييه

سيارة بوجاتي ديسترييه الخارقة 

تظهر سيارة بوجاتي ديسترييه ، بـ عنصر ذو الشكل C على طول الجانب أضيق من ذي قبل، ويمتد الآن إلى المقدمة جاذبا الأنظار إلى الشبك الأمامي العريض على شكل حدوة حصان، وبها مصابيح الأمامية بتقنية LED على الرفارف النحيفة، وبها زجاج أمامي ملتف، وغطاء محرك مزود بفتحات تهوية، وفتحة تهوية كبيرة في السقف.

سيارة بوجاتي ديسترييه الخارقة 

كما ان سيارة بوجاتي ديسترييه بها، قنوات تهوية عميقة خلف العجلات الأمامية، وبها إطارات خلفية شبه المكشوفة، وجناح مدمج فوق المصابيح الخلفية النحيفة، وأنابيب عادم رباعية كبيرة، واستبدل مصممو بوجاتي بـ عجلات بوليد ذات القفل المركزي مقاس 18 بوصة بمجموعة مخصصة من عجلات معدنية بخمسة أضلاع مزدوجة.

سيارة بوجاتي ديسترييه الخارقة 

وتتميز بوجاتي ديسترييه بلون أزرق سماوي سافير مصمم خصيصًا لها مع تأثير متلألئ، وبها لمسات من الألومنيوم المصقول، وأجزاء من ألياف الكربون الملونة، وبها إشارة خفية إلى دروع الفرسان، تحمل الأجزاء المعدنية اللامعة داخل حجرة المحرك لمسة نهائية مطروقة يدويًا، وبها مقعدين بتصميم مشابه لسيارة بوليد، ويجمع التصميم بين جلد أمبر فواياجور البني وجلد النوبوك مع نسيج محبوك .

تاريخ شركة بوجاتي لصناعة السيارات

سيارة بوجاتي ديسترييه الخارقة 

ظهرت بوجاتي عام 1909 في مدينة مولشيم (على يد المصمم الإيطالي إيتوري بوجاتي، واشتهرت الشركة بإنتاج سيارات رياضية فائقة الفخامة وتحقيق انتصارات كبرى في حلبات السباق، ومرت بمراحل من التوقف المالي ثم إحياء العلامة التجارية في العصر الحديث تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن وصولاً إلى شراكتها الحالية مع ريماك Bugatti Rimac.

شركة بوجاتي بوجاتي ديسترييه ديسترييه محرك بوجاتي مواصفات بوجاتي ديسترييه السيارات الكوبيه علبة تروس الشكل C

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