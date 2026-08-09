تعليم دمياط تستقبل شكاوى أولياء الأمور في يوم التواصل المباشر

​تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط استقبال شكاوى وطلبات أولياء الأمور والمواطنين، وذلك في إطار الحرص على استمرار تفعيل سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع الشارع الدمياطي.

​وأكد ياسـر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري للوقوف على أي مشكلات تواجه سير العملية التعليمية بالمدارس والعمل على حلها فوراً.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، بضرورة التواجد الميداني والتفاعل السريع مع متطلبات المواطنين لضمان الشفافية واستقرار المنظومة التعليمية.

​جاء ذلك خلال لقاء موسع شهدته المديرية بحضور عدد من قيادات ومديري الإدارات والمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم الاستماع لطلبات أولياء الأمور والملاحظات المقدمة من المواطنين، والتوجيه ببحثها فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب.