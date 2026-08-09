إنجازات إدارة البر بالأوقاف: صرف 1.1 مليون جنيه مساعدات وإعانات ودعم خلال يوليو 2026

واصلت الإدارة العامة للبر بوزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال شهر يوليو جهودها في مجال البر وخدمة المجتمع ورعاية العاملين وأسرهم، من خلال تقديم المساعدات والإعانات والدعم النقدي، إلى جانب العمل على توفير القرض الحسن للمستحقين، بما يعزز منظومة الرعاية الاجتماعية ويسهم في مساندة العاملين وأسرهم في مختلف الظروف.

إنجازات الإدارة العامة للبر خلال شهر يوليو 2026

وخلال الفترة من ١ إلى ٣١ يوليو ٢٠٢٦م، صرفت الإدارة إعانات وفاة للورثة الشرعيين عن (٢٦) حالة، بإجمالي (٤٧٥,٠٠٠) جنيه، إلى جانب صرف إعانة لمرض مستعصٍ لحالة واحدة بقيمة (١٥,٠٠٠) جنيه، فضلًا عن صرف مكافآت مالية للمتفوقين من خريجي الأئمة دفعة الإمام حسن العطار، بإجمالي (٦٠٠,٠٠٠) جنيه. كما تم سداد مديونية علاجية لمستشفى الدعاة بقيمة (٢٤,٢٣٠) جنيه، وتقديم دعم لأعباء المعيشة بمبلغ (٥,٠٠٠) جنيه، وصرف مكافأة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) جنيه لإحدى المتبرعات؛ تقديرًا لتبرعها بمنزلها لخدمة أهل القرآن الكريم.

وبلغ إجمالي ما تم صرفه في مجالات المساعدات والإعانات والدعم خلال شهر يوليو ٢٠٢٦م (١,١٢٩,٢٣٠) جنيهًا.

وفي سياق متصل، تم تخصيص مبلغ (١٠٠) مليون جنيه للقرض الحسن خلال العام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧م، دون مصروفات إدارية أو فوائد بنكية، على أن يُصرف على دفعات متتالية قد تصل إلى (١٠) دفعات، ويستهدف نحو (٧,٥٠٠) مستفيد من مختلف الجهات التابعة لوزارة الأوقاف والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتواصل الإدارة العامة للبر استكمال الإجراءات اللازمة لصرف الدفعة الأولى من القرض الحسن، تمهيدًا للانتهاء منها والإعلان عنها خلال الشهر القادم، بما يدعم استمرار منظومة الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم، وتقديم المساندة في الحالات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز أوجه البر وخدمة المجتمع.

وتأتي جميع هذه المبالغ في إطار باب البر، وتُصرف تحت إشراف وتنفيذ الإدارة العامة للبر، تحقيقًا لمبدأ الحماية الاجتماعية، وتعزيزًا للرضا الوظيفي، وتنميةً لقيم الولاء والانتماء بين أبناء الوزارة، إلى جانب ما تقدمه وزارة الأوقاف من خدمات متميزة للعاملين بها وللمجتمع، بما يعكس دورها في الجمع بين العمل الدعوي والإنساني في خدمة الوطن والمواطن.

