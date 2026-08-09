يستحق التكريم والتقدير.. أحمد موسى يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بعد إنجاز مونديال رومانيا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد؛ بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في بطولة العالم المقامة في رومانيا.

ونشر أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» رسالة احتفى خلالها بأداء المنتخب المصري، مؤكدًا فخره باللاعبين والجهاز الفني بعد الوصول إلى المركز الرابع عالميًا.

وكتب أحمد موسى: «شكرًا لبطلات وعظيمات مصر في كرة اليد.. مصر رابع العالم».

وأضاف: «شكرًا على الأداء الرائع طوال بطولة العالم في رومانيا.. لأول مرة منتخب عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي».

وتابع: «شكرًا لكل البطلات وللجهاز الفني المتميز.. بطولة رائعة وألف شكر والقادم بإذن الله أفضل».

واختتم رسالته قائلًا: «مبرووووك لكرة اليد المصرية المركز الرابع لمصر وإنجاز تاريخي مصري وعربي وأفريقي.. هذا المنتخب يستحق التكريم والتقدير».