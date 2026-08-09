رسميًا.. الشمال القطري يعلن التعاقد مع بن رمضان قادمًا من الأهلي

أعلن نادي الشمال القطري، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء إعلان نادي الشمال بعد إتمام الاتفاق مع النادي الأهلي على انتقال اللاعب، في صفقة شهدت خلال الأيام الماضية مفاوضات بين الطرفين قبل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن رحيل بن رمضان إلى الدوري القطري.

وكان محمد علي بن رمضان قد اجتاز الكشف الطبي في نادي الشمال بنجاح، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وانضم بن رمضان إلى الأهلي في صيف 2025 قادمًا من فرينتسفاروش المجري، وشارك مع الفريق في عدد من المباريات خلال الفترة التي قضاها بالقميص الأحمر، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة مع الشمال القطري.

ويأمل نادي الشمال أن يمثل انضمام بن رمضان إضافة قوية لخط وسط الفريق، في ظل الإمكانيات الفنية والخبرات التي يمتلكها اللاعب التونسي على المستويين المحلي والدولي.

وبانتقال بن رمضان إلى الشمال، تنتهي تجربة اللاعب مع الأهلي بعد موسم واحد، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بالدوري القطري.