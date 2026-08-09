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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرابزون سبور يحتفي بمحمد صلاح بطريقة مبتكرة.. «ابني أنت هنا» تشعل تفاعل المصريين

إعلان صلاح
إعلان صلاح
يارا أمين

احتفى نادي طرابزون سبور التركي بنجمه المصري محمد صلاح، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق، بطريقة مبتكرة، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديمه إلى جماهير النادي.

وكان طرابزون سبور قد أعلن التعاقد مع محمد صلاح في صفقة انتقال حر، عقب نهاية مشواره مع ليفربول الإنجليزي، وسط أجواء احتفالية كبيرة شهدتها المدينة، واستقبال جماهيري حافل للنجم المصري.

ونشر النادي التركي فيديو جديدًا ظهر خلاله محمد صلاح وهو يتناول وجبة الإفطار داخل منزل أسرة تركية، في مشهد حمل رسالة ترحيب خاصة باللاعب.

وخلال الفيديو، ظهرت سيدة مسنة وهي تستعد لتناول الإفطار برفقة أفراد أسرتها، قبل أن يخبرها أحدهم بأن نجلها في الطريق، ليفاجئها محمد صلاح بطرق باب المنزل.

وما إن فتحت السيدة الباب حتى احتضنت صلاح قائلة: «ابني أنت هنا.. مرحبًا بك في منزلك»، في إشارة إلى اعتبار النادي ومدينة طرابزون بمثابة منزل جديد للنجم المصري.

وقضى محمد صلاح بعض الوقت مع الأسرة، قبل أن يغادر متوجهًا إلى تدريبات فريقه الجديد طرابزون سبور.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من الجماهير المصرية، التي حرصت على التعليق على الطريقة المختلفة التي قدم بها النادي التركي لاعبه الجديد، وتحولت الصفحة الرسمية لطرابزون سبور إلى ساحة لتعليقات المصريين.

وكتب أحد المتابعين باسم عمرو يوسف: «إبننا ابنكم.. خدوا بالكم من ولدنا.. ده تاريخ».

وعلق عمرو عادل مازحًا: «بقالى ساعة بدور على كومنت تركي، إحنا احتلينا الصفحة ولا إيه؟».

فيما كتب أحد المتابعين باسم «لاشين»: «إيه يا جدعان الحلاوة دي.. انتظروا صلاح في الموسم الثاني من هذا البحر سوف يفيض»

نادي طرابزون سبور التركي محمد صلاح طرابزون سبور ليفربول مو صلاح

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