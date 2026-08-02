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طه جبريل
الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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سقوط مشروع إنفانتينو لبيع كأس العالم …عاصفة هزت أروقة الفيفا

عاصفة هزت أروقة الفيفا
عاصفة هزت أروقة الفيفا
كريم ناصر

لم يكن يتوقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن يتحول مشروعه الطموح لإعادة هيكلة الحقوق التجارية لكأس العالم إلى واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في تاريخ الفيفا الحديث فما بدأ كمقترح استثماري يهدف إلى جذب مليارات الدولارات، انتهى سريعا بانهيار كامل للمشروع تحت ضغط الاتحادات القارية، وانتقادات مسؤولين بارزين، وانسحاب المستثمرين المحتملين.

في منتصف الأسبوع، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم مشروعًا يقضي بتأسيس شركة تجارية جديدة تُدير الحقوق الاقتصادية لبطولة كأس العالم وبقية بطولات الفيفا، على أن تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، مع طرح نحو 20% من أسهمها للبيع لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكان الهدف من هذه الخطوة جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، في إطار رؤية تهدف إلى توسيع الموارد المالية للفيفا استعدادًا للنسخ المقبلة من البطولة، وعلى رأسها كأس العالم 2030.

لكن المشروع واجه منذ اللحظة الأولى موجة غير مسبوقة من الاعتراضات، إذ اعتبره كثيرون محاولة لخصخصة أهم بطولة كروية في العالم، وهو ما أثار مخاوف بشأن مستقبل إدارة اللعبة واستقلالية قراراتها.

الفيفا عاصفة هزة الفيفا كأس العالم

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