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وداعا للبريميرليج.. محمد صلاح يتصدر قائمة النجوم الغائبين عن الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وداعا للبريميرليج.. محمد صلاح يتصدر قائمة النجوم الغائبين عن الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

مع كل موسم جديد، يكتب الدوري الإنجليزي الممتاز، فصلا جديدا في تاريخه، لكن هذا الموسم يحمل معه مشهدا مختلفا، بعدما قرر عدد من أبرز نجوم البطولة خوض تحديات جديدة خارج الملاعب الإنجليزية.

الدوري الإنجليزي يطوي صفحة عدد من أبرز نجومه

وتأتي هذه الرحيلات في أعقاب صيف ساخن شهد نشاطا غير مسبوق في سوق الانتقالات، حيث واصلت أندية البريميرليج إنفاقها الضخم، في الوقت الذي ودعت فيه أسماء صنعت المجد وأبهرت الجماهير لسنوات طويلة.

محمد صلاح نهاية رحلة تاريخية مع ليفربول

يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أبرز الغائبين عن الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعدما أسدل الستار على رحلة استثنائية استمرت تسعة مواسم بقميص ليفربول، تحول خلالها إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي وأحد أبرز نجوم البريميرليج.

ورغم أن وجهته المقبلة لم تُحسم بشكل رسمي، فإن المؤشرات تشير إلى انتقاله إلى تجربة جديدة خارج إنجلترا، وسط تكهنات تربطه بالدوري السعودي أو التركي أو الأمريكي، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية.

كاسيميرو يختار اللعب بجوار ميسي

بعد أربعة مواسم مع مانشستر يونايتد، قرر لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو إنهاء مشواره في إنجلترا، لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، حيث سيجاور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويمثل الانتقال محطة جديدة في مسيرة اللاعب المخضرم، الذي سبق له اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، قبل أن يخوض تجربة مختلفة في الدوري الأمريكي.

بيرناردو سيلفا يعود إلى إسبانيا

بعد تسعة أعوام حافلة بالألقاب والإنجازات مع مانشستر سيتي، أنهى البرتغالي بيرناردو سيلفا رحلته مع الفريق السماوي، لينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ويأمل النجم البرتغالي في مواصلة حصد البطولات مع العملاق الإسباني، بعدما كان أحد أهم عناصر الجيل الذهبي لمانشستر سيتي.

أنتوني غوردون موهبة إنجليزية تشق طريقها إلى برشلونة

قدم الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون مستويات مميزة مع نيوكاسل خلال الموسم الماضي، ولفت الأنظار بأدائه مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، ليصبح هدفًا لكبرى الأندية الأوروبية.

واختار برشلونة التعاقد مع اللاعب في صفقة بلغت قيمتها نحو 80 مليون يورو، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإسباني بعد تألقه في الملاعب الإنجليزية.

كوكوريلا يبدل أجواء البريميرليج بقلعة ريال مدريد

أما الظهير الإسباني مارك كوكوريلا، بطل كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا، فقد أنهى خمسة مواسم في الدوري الإنجليزي، توزعت بين برايتون وتشيلسي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو.

ويمثل انتقاله أحد أبرز صفقات الصيف، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها في السنوات الأخيرة.

موسم جديد بوجوه مختلفة

برحيل محمد صلاح وكاسيميرو وبيرناردو سيلفا وأنتوني غوردون ومارك كوكوريلا، يفقد الدوري الإنجليزي الممتاز مجموعة من أبرز نجومه، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام ظهور أسماء جديدة قد تكتب تاريخًا جديدًا في البطولة الأكثر متابعة وإثارة على مستوى العالم، لتظل المنافسة مشتعلة رغم رحيل كبار النجوم.

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