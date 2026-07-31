محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي.. تقارير تكشف التفاصيل وموعد الإعلان الرسمي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤكدة اقترابه من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

محمد صلاح

ووفقًا للتقارير، تحرك نادي الاتحاد بشكل رسمي لفتح باب المفاوضات مع محمد صلاح، مقدمًا عرضًا ماليًا ضخمًا تصل قيمته إلى 25 مليون دولار سنويًا، في إطار سعيه للتعاقد مع قائد منتخب مصر.

وأضافت التقارير أن محمد صلاح أبدى موافقته على عرض الاتحاد، بعدما توصل الطرفان إلى توافق بشأن البنود الرئيسية للعقد، لتصبح الصفقة في مراحلها الأخيرة، بينما يتبقى فقط استكمال إجراءات التوقيع والإعلان الرسمي.

وأشارت إلى أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين اللاعب وممثليه وعدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه، قبل أن يتقدم الاتحاد في سباق الحصول على خدمات النجم المصري.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة، حال الانتهاء من جميع الإجراءات النهائية، ليبدأ محمد صلاح تجربة جديدة في الدوري السعودي.

كان محمد صلاح قد اتفق مع إدارة ليفربول على الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، ساهم خلالها في التتويج بعدد من البطولات، وحقق العديد من الأرقام القياسية بقميص "الريدز".