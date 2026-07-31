طارق يحيى يشكك في نجاح جون إدوارد: إيه اللي عمله يعني؟

علق طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، على الإشادة التي وجهها الإعلامي عمرو الدرديري إلى جون إدوارد، المدير الرياضي السابق لنادي الزمالك، مؤكدًا أن تتويج الفريق بلقب الدوري لا يمكن اعتباره دليلًا على نجاح المدير الرياضي وحده.

الزمالك

وخلال ظهورهما في برنامج "اللعيب"، قال عمرو الدرديري:

“عايز أشكر جون إدوارد عشان تجربته مع الزمالك كانت ناجحة جدًا.”

ليرد عليه طارق يحيى قائلًا: “كانت ناجحة ليه وإزاي؟ عشان خد الدوري يعني، ما الزمالك كل موسم بياخد الدوري سواء بمدير رياضي أو من غير!”

وجاءت تصريحات طارق يحيى في ظل حالة الجدل التي تشهدها الساحة الزملكاوية خلال الساعات الأخيرة، عقب رحيل جون إدوارد عن منصبه، وما تبعه من تساؤلات بشأن مستقبل قطاع الكرة بالنادي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد أعلن قبول استقالة جون إدوارد من منصب المدير الرياضي، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، والتأكيد على إقامة حفل تكريم يليق بما قدمه للنادي.

كما قرر المجلس الإبقاء على معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، مع منحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، بعد نجاحه في قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدوري خلال الموسم الماضي.

وأعلن الزمالك أيضًا انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يواصل اجتماعاته لحسم ملف المدير الرياضي الجديد، على أن يتم الإعلان عن اسمه خلال الفترة المقبلة.