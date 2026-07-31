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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ممدوح عيد يجتمع مع محمد حمدي في تركيا ويطمئن على تطورات تأهيله من الرباط الصليبي

ممدوح عيد ومحمد حمدي
ممدوح عيد ومحمد حمدي
حمزة شعيب

حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على الاجتماع بالظهير الأيسر الدولي محمد حمدي على هامش معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

واطمأن رئيس نادي بيراميدز من محمد حمدي على تطورات برنامج التأهيل الذي يسير عليه حاليا للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها اللاعب خلال شهر يناير الماضي أثناء تواجده مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، مؤكدا على كامل الدعم للاعب وأن الكل في انتظاره نظرا لأهميته الكبيرة في الفريق كونه أحد الركائز الأساسية.

ووجه حمدي الشكر لرئيس النادي على الدعم والمساندة بعد سفره مؤخرا برفقة الدكتور مصطفى المنيري إلى ألمانيا لمتابعة الطبيب المعالج هناك والاطمئنان منه على سير برنامجه العلاجي ومؤكدا أن الطبيب طلب منه اللعب ببعض الحذر وبدون التحامات قبل العودة بشكل طبيعي للملاعب في المرحلة المقبلة.

ممدوح عيد محمد حمدي بيراميدز

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