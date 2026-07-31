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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ الدقهلية يفتتحون مسجد الأقصى في السنبلاوين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، و الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، مسجد الأقصى بحي الحوال بمدينة السنبلاوين، ومقام على مساحة 460 مترًا مربعًا ، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون جنيه، وبمشاركة فعالة من المجتمع المدني، وذلك في إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله وتوفير أماكن عبادة لائقة بالمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ ، والشيخ السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والنائب أحمد العوضي وكيل اول مجلس الشيوخ ، والنائب هشام الحصري عضو مجلس النواب ، والنائب محمد عبدالمعطي عضو مجلس الشيوخ ، والنائب محمد النبوي عضو مجلس النواب ، والنائب صلاح فوده عضو مجلس النواب ،  أحمد عرفه رئيــس مركـــز ومدينــــــة الســـنبلاوين.

وأدى محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وأهالي مدينة السنبلاوين.

وأكد  محافظ الدقهلية أن المساجد لا يقتصر دورها على أداء الشعائر الدينية، بل تمثل منارات للعلم والوعي، وتسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وغرس القيم والأخلاق الحميدة، وتعزيز الانتماء والتماسك المجتمعي.

واشاد  محافظ الدقهلية  بجهود المجتمع المدني بالدقهلية وأهالي مدينة السنبلاوين في المشاركة المجتمعية ودعم مشروعات النفع العام، وفي مقدمتها بناء وتطوير المساجد، مؤكدًا أن تعاون الدولة مع المواطنين يمثل نموذجًا مشرفًا لتحقيق التنمية وخدمة المجتمع.

وألقى خطيب المسجد خطبة الجمعة بعنوان "الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع "، تناول خلالها حرمة الرشوة وخطورتها، والتحذير من التعدي على أموال الناس وأعراضهم بالباطل، وحرمة استغلال الشفاعة والجاه لتحصيل الأموال، وما تخلفه الرشوة من آثار نفسية واجتماعية خطيرة تهدد استقرار المجتمع.

كما أكد  خطيب الجمعة أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وتناول مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم وضرورة تنشئتهم على الأمانة والنزاهة واحترام حقوق الآخرين،

الدقهلية محافظه السنبلاوين مسجد

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