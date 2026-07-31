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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استنفار أمني في أثينا بعد تهديدات باستهداف السفارة المصرية والقنصلية الفرنسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، تلقي سلسلة من البلاغات المجهولة بوجود قنابل استهدفت السفارة المصرية والقنصلية الفرنسية في العاصمة أثينا، إلى جانب مقار لغرفتي التجارة والصناعة والحرف اليدوية بوسط المدينة.

ووفقًا لوكالة أنباء أثينا-مقدونيا (AMNA)، تلقّت الشرطة الساعة الحادية عشرة صباحًا اتصالات هاتفية مجهولة تزعم زرع متفجرات داخل السفارة المصرية والقنصلية الفرنسية، دون تحديد موعد محتمل لانفجارها.


وبعد 15 دقيقة، وردت تهديدات مماثلة استهدفت غرفة تجارة وصناعة أثينا وغرفة الحرف اليدوية في شارع أكاديمياس بوسط العاصمة.


ودفعت البلاغات قوات الشرطة إلى الانتشار في المواقع المستهدفة، حيث نفذت عمليات تفتيش أمنية واسعة للتأكد من صحة التهديدات، بينما تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد هوية المتصلين ودوافعهم.

السلطات اليونانية السفارة المصرية القنصلية الفرنسية أثينا الحرف اليدوية

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