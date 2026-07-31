في أجواء روحانية.. حسام حسن وزوجته وأولاده يؤدون مناسك العمرة

أدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مناسك العمرة برفقة زوجته وأولاده، في أجواء إيمانية وروحانية داخل الأراضي المقدسة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع حسام حسن مع أفراد أسرته أمام الكعبة المشرفة، خلال أدائهم مناسك العمرة، حيث حظيت الصورة بتفاعل واسع من المتابعين الذين حرصوا على تهنئته والدعاء له ولأسرته.

وظهرت الأسرة في الصورة داخل المسجد الحرام، وسط أجواء روحانية، بينما انهالت التعليقات التي حملت الدعوات بقبول العمرة، متمنين لحسام حسن دوام التوفيق في قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

بدء العد التنازلي على انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار 2027، التي تقام لأول مرة في ضيافة ثلاث دول هي كينيا وتنزانيا وأوغندا في صيف العام المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا ثم جنوب السودان في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

أول تجمع لمنتخب مصر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن منتصف سبتمبر المقبل، موعدا مبدئيا، لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لخوض مواجهتي الجولة الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027.

وأوقعت القرعة، منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، مع منتخبات “جنوب السودان، مالاوي، أنجولا”.