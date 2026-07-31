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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ما اتغيرش.. سعر الدولار في مصر الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 31-7-2026؛ وذلك على مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، ثباتا دون تغيير منذ آخر تعاملات له في البنوك المصرية أمس .

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وبلغ سعر الدولار 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع في بنكي "فيصل الإسلامي، الإسكندرية".

سعر الدولار اليوم

الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع في بنوك " البركة، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان".

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار 51.12 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع في بنك سايب.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار 51.1 جنيه للشراء و 51.2 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الإسلامي ، الكويت الوطني، نكست، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك، المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي".

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