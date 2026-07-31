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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 31-7-2026.. اخر تحديث

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

أظهرت تعاملات الدولار استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة 31-7-2026؛ على مستوى السوق الرسمية من دون تغير.

سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار درجات ثابتة في مواجهة الجنيه؛ على مستوى البنوك العاملة في مصر وقبل اغلاق التعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيها للشراء و 51.19 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر الدولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني سعر دولار 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنك العقاري المصري العربي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنك HSBC.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 51 جنيها للشراء و 51.1 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 51.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك 51.08 جنيها للشراء و 51.18 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، مصر،قناة السويس، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك 51.1 جنيها للشراء و 51.2 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، نكست، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، بيت التويل الكويتي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 51.15 جنيها للشراء و 51.25 جنيها في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 51.13 جنيها للشراء و 51.23 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني، سايب".

الدولار سعر الدولار البنوك العاملة في مصر سعر الدولار في البنك المركزي أقل سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه

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