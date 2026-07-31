خلافات مالية تتحول إلى مأساة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو حريق عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة عين شمس بالقاهرة وقيام أحدهم بإشعال النيران مما أدى لوفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر بحروق.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يوليو تبلغ لقسم شرطة عين شمس بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل "مصاب بحروق متفرقة" - مقيم بدائرة القسم) إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم ، وبسؤاله أقر بتضرره من (عامل ، ووالدته) لحدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية بينه والعامل ، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب وإضرام النيران به بإستخدام مادة معجلة للإشتعال "بنزين" تحصل عليها من دراجته النارية، وإمتدت النيران للمشكو فى حقهما محدثة إصابتهما ، دون وفاة أي من الأشخاص الأخرين.



أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سباك ، والدته"مصابان بحروق متفرقة باليدين"– مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





