عصام عبد الفتاح: أي حكم يخطئ يُحاسَب.. واختيار الأطقم بمعايير فنية وبدنية صارمة

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة ستتبع سياسة واضحة في محاسبة الحكام، مشددًا على أن أي حكم يرتكب أخطاء؛ سيتم التعامل معه بكل شفافية، مع إعلان نتائج تقييم الحالات التحكيمية للرأي العام بشكل دوري.

لجنة الحكام

وأوضح عبد الفتاح أن اللجنة ستقوم بتحليل الحالات التحكيمية بصورة علمية ومنهجية؛ بهدف دعم مبدأ الشفافية وتطوير مستوى التحكيم في المسابقات المحلية، مؤكدًا أن الجماهير ستطلع بشكل منتظم على نتائج تلك التحليلات.

وأضاف رئيس لجنة الحكام، أن اختيار أطقم التحكيم لإدارة مباريات الدوري سيكون “وفق معايير فنية وبدنية دقيقة”؛ لضمان الدفع بأفضل العناصر القادرة على إدارة المباريات بكفاءة وعدالة.