عصام عبد الفتاح: معايير دقيقة لاختيار الحكام لإدارة المباريات.. والانضباط أساس النجاح

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعدادًا مكثفًا للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد، مشددًا على أن اختيار أطقم التحكيم سيكون وفق معايير فنية وبدنية دقيقة، بما يضمن الدفع بالأفضل فقط لإدارة مباريات الدوري.

وقال عبدالفتاح، فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم، إن البداية جاءت من خلال متابعة اختبارات اللياقة البدنية للحكام، على أن تنطلق معسكرات إعداد حكام النخبة والدوري الممتاز ودوري المحترفين اعتبارًا من الأحد المقبل.

تقييم الحكام على الأداء الفنى

وأوضح أن لجنة الحكام ستعتمد في تقييم الحكام على الأداء الفنى، واللياقة البدنية، والثقافة التحكيمية، إلى جانب تقارير الأداء في الموسم الماضي، لاختيار العناصر الأكثر جاهزية لإدارة مباريات الموسم الجديد.

وأضاف أن المعسكرات ستتضمن شرح أحدث التعديلات على قانون اللعبة، إلى جانب التنسيق مع لجنة المسابقات بشأن عدد من التعديلات التنظيمية، بما يسهم في توحيد الرؤية قبل انطلاق المنافسات.

الانضباط سيكون الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة

وشدد رئيس لجنة الحكام على أن الانضباط سيكون الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، يجهز لمفاجأة كبيرة للحكام، سيتم الإعلان عنها خلال المعسكرات، في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم.

معايير اختيار الحكام للمباريات

وعن معايير اختيار الحكام للمباريات، أكد عبدالفتاح أن الأفضل هو من سيحصل على الفرصة، مع العمل على توسيع قاعدة الحكام الجاهزين لتجنب تكرار إسناد المباريات للحكام أنفسهم، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة في إدارة مباريات جميع الأندية.

وفيما يتعلق بمبدأ الثواب والعقاب، قال رئيس لجنة الحكام: "أي حكم يخطئ سيُحاسب، وسيكون ذلك واضحًا للجميع، كما سنعمل على تحليل الحالات التحكيمية بشكل علمي وإعلانها للرأي العام بصورة دورية، دعمًا لمبدأ الشفافية وتطوير الأداء التحكيمى".