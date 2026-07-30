قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيرة : أحمد زكي لم يتزوج إلا هالة فؤاد .. وأعرف جميع علاقاته العاطفية
أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا
محمد أبو العينين : أمن مصر وسيادتها خطوط حمراء
لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026
دخل الطب ومخدش الشهادة .. مصعب العباسي يبكي على الهواء
متى يبدأ صرف معاشات أغسطس 2026؟.. موعد الحسم والأماكن بدون زحام
داعم يدخل الخدمة .. صندوق جديد بصلاحيات واسعة لتمويل مشروعات التنمية والعدالة الاجتماعية
الثامن على الجمهورية أدبي : هدفي تشريف مصر مثل محمد صلاح ومجدي يعقوب
شهيرة : أحمد زكى قالي معنديش مقبرة .. وطلب يندفن وسط زملائه الفنانين
الدوري التشيلي يحرم فوزينيا من اسمه الشهير على القميص .. ما السبب؟
حياتك هتتقلب .. إرسال صورة بطاقة الرقم القومي يورطك في جرائم لم ترتكبها
مصطفى بكري : القوات المسلحة لا تفرط في الأمن القومي .. والتماسك الوطني ضرورة لمواجهة التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

متى يبدأ صرف معاشات أغسطس 2026؟.. موعد الحسم والأماكن بدون زحام

صرف معاشات أغسطس 2026
صرف معاشات أغسطس 2026
خالد يوسف

مع حلول شهر جديد، يتصدر موعد صرف معاشات أغسطس 2026 قوائم الأكثر بحثًا في مصر، وسط حالة من الترقب والشغف لدى أكثر من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق عبر مختلف المحافظات، ويأتي جدول الصرف المرتقب استكمالًا لجولة جديدة من استحقاق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، التي بدأ العمل بها رسميًا منذ يوليو الجاري، تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحسينًا لمستوى معيشة المواطنين.

موعد صرف معاشات أغسطس 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس، على أن يتم الصرف وفق المنظومة المعتادة من خلال مختلف القنوات المعتمدة لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.

ويستفيد من زيادة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، فيما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2026

يمكن للمستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــا.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن خدمة الاستعلام عن المعاش متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذها من خلال خطوات بسيطة تشمل:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال الضغط هنـــــــــا.

-إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

-الضغط على زر عرض للاطلاع على تفاصيل المعاش والقيمة المستحقة.

أماكن صرف معاشات أغسطس 2026 لمنع الزحام 

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عدة وسائل لصرف معاشات شهر أغسطس 2026، بهدف تسهيل إجراءات الصرف وإتاحة خيارات متعددة أمام أصحاب المعاشات والمستحقين، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

ـ ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وتشمل جميع ماكينات البنوك العاملة في مصر.

ـ البنوك التجارية، من خلال فروع جميع البنوك التي تتعامل مع أصحاب المعاشات.

ـ مكاتب البريد المصري، والمتوفرة في جميع المدن والمراكز.

ـ منافذ شركة فوري المعتمدة لصرف المعاشات.

ـ بنك ناصر الاجتماعي، للفئات التي يتم صرف مستحقاتها من خلاله.

ـ المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

وتسهم هذه الوسائل في منح أصحاب المعاشات مرونة أكبر في اختيار الطريقة المناسبة للحصول على مستحقاتهم، بما يخفف الضغط على منافذ الصرف وييسر إنجاز الإجراءات خلال فترة صرف المعاشات .

صرف معاشات أغسطس 2026 معاشات أغسطس 2026 الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15 115 مليون صاحب معاش قانون التأمينات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

وزير التربية والتعليم

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد