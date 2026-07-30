متى يبدأ صرف معاشات أغسطس 2026؟.. موعد الحسم والأماكن بدون زحام

مع حلول شهر جديد، يتصدر موعد صرف معاشات أغسطس 2026 قوائم الأكثر بحثًا في مصر، وسط حالة من الترقب والشغف لدى أكثر من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق عبر مختلف المحافظات، ويأتي جدول الصرف المرتقب استكمالًا لجولة جديدة من استحقاق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، التي بدأ العمل بها رسميًا منذ يوليو الجاري، تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحسينًا لمستوى معيشة المواطنين.

موعد صرف معاشات أغسطس 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس، على أن يتم الصرف وفق المنظومة المعتادة من خلال مختلف القنوات المعتمدة لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.

ويستفيد من زيادة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، فيما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2026

يمكن للمستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــا.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن خدمة الاستعلام عن المعاش متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذها من خلال خطوات بسيطة تشمل:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال الضغط هنـــــــــا.

-إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

-الضغط على زر عرض للاطلاع على تفاصيل المعاش والقيمة المستحقة.

أماكن صرف معاشات أغسطس 2026 لمنع الزحام

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عدة وسائل لصرف معاشات شهر أغسطس 2026، بهدف تسهيل إجراءات الصرف وإتاحة خيارات متعددة أمام أصحاب المعاشات والمستحقين، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

ـ ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وتشمل جميع ماكينات البنوك العاملة في مصر.

ـ البنوك التجارية، من خلال فروع جميع البنوك التي تتعامل مع أصحاب المعاشات.

ـ مكاتب البريد المصري، والمتوفرة في جميع المدن والمراكز.

ـ منافذ شركة فوري المعتمدة لصرف المعاشات.

ـ بنك ناصر الاجتماعي، للفئات التي يتم صرف مستحقاتها من خلاله.

ـ المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

وتسهم هذه الوسائل في منح أصحاب المعاشات مرونة أكبر في اختيار الطريقة المناسبة للحصول على مستحقاتهم، بما يخفف الضغط على منافذ الصرف وييسر إنجاز الإجراءات خلال فترة صرف المعاشات .