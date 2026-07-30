كل 3 شهور .. والدة الثامن على الجمهورية أدبي تكشف سر تفوق ابنها

قالت علا محمد، والدة الطالب كريم محمد محيي، الحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، إن خبر تفوق نجلها جاء كأجمل لحظة عاشتها، موضحة أنها في البداية ظنت أن كريم يمزح عندما أخبرها بأنه من أوائل الجمهورية، لكنها تأكدت من الحقيقة بعد تلقيها اتصالات من الصحفيين، لتعيش لحظة وصفتها بأنها "أسعد يوم في حياتها".



وأضافت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كريم دخل الثانوية العامة بخطة واضحة وضعها بنفسه، وقسم العام الدراسي إلى مراحل، حيث كان يراجع خطته كل ثلاثة أشهر، مؤكدة أنها كانت تؤمن بقدرته على تحقيق حلمه، وكانت تردد له دائمًا أنها تقف خلفه وتدعمه حتى يصل إلى هدفه في أن يكون من أوائل الجمهورية.



وأوضحت أنها لم تلجأ يومًا إلى الضغط عليه، بل ركزت على دعمه نفسيًا، ونصحته بعدم استنزاف طاقته في بداية العام، وتأجيل المجهود الأكبر إلى النصف الثاني من الدراسة، مشيرة إلى أن أكثر ما ميزه هو الإصرار الشديد، خاصة في الشهرين الأخيرين، حيث كان يحرص على حل أكبر عدد ممكن من الأسئلة، وكان يردد دائمًا أنه لن يترك أي سؤال يمر دون أن يتدرب عليه، حتى يحقق حلمه بالتفوق.