محمد موسى: بيان مجلس الوزراء بشأن حريق ميناء دمياط نموذج في التعامل المسؤول مع الأزمات

أكد الإعلامي محمد موسى أن بيان مجلس الوزراء بشأن حريق ميناء دمياط قدّم نموذجًا في التعامل المسؤول مع الأزمات، مشيدًا باختيار الدولة إعلان نتائج التحقيقات الأولية بعد التحقق من أسباب الحادث، وعدم الانسياق وراء الاستنتاجات أو الروايات المتداولة قبل استكمال الفحص، معتبرًا أن هذا النهج يعكس احترافية مؤسسات الدولة في إدارة الملفات المرتبطة بالأمن القومي.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الإعلام المصري تعامل مع الواقعة بدرجة عالية من المهنية، إذ لم ينجرف وراء الأخبار غير المؤكدة أو ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بل انتظر البيان الرسمي قبل نقل التفاصيل للرأي العام، مؤكدًا أن قيمة الإعلام الحقيقي لا تُقاس بسرعة النشر، وإنما بدقة المعلومة والالتزام بالتحقق قبل تداولها، خاصة في القضايا الحساسة.



وشدد على أن التحقق من المعلومات ليس تأخيرًا للخبر، بل هو جوهر العمل الإعلامي المهني، موضحًا أن نشر معلومات غير دقيقة قد يفتح الباب أمام الشائعات والتأويلات ويضر بالأمن القومي، بينما يرسخ الالتزام بالمصادر الرسمية ثقة الجمهور ويحافظ على مصداقية وسائل الإعلام.