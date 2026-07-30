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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري عن حادث ميناء دمياط: «اللجان عاوزة تولع الدنيا نار وتزق مصر في معركة»

مصطفى بكري
مصطفى بكري
رحمة سمير

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل الحادث اللي وقع بالأمس في ميناء دمياط بمسيرة، قائلا: «الحادث طرح أسئلة كتيرة.. مين اللي عمل دا وليه؟.. وزارة البترول تقوم بمتابعة الأمر ووضع الوزير كريم بدوي تقريرا».

وتابع خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»: «التحقيقات الأولية أثبتت أن التحقيقات جارية حول المسيرة التي استهدفت سفينتين بميناء دمياط، والشائعات تزداد مع مثل تلك الأحداث، من خلال استهداف الدولة عبر الادعاءات والأكاذيب».

وأضاف بكري قائلا: «اللجان عاوزة يولعوا الدنيا نار ويزقوا مصر في معركة هي اللي اختارتها، وهناك مخطط لتوريط مصر لتدخل ضمن الجبهات الساخنة في المنطقة، والإدارة المصرية تتعامل مع كل الملفات بحكمة والأيام أثبتت أن الرئيس السيسي لما قال مفيش تصفية للقضية الفلسطينية وضرورة حل الدولتين، ووقف الحرب بالمنطقة مع إدانة أي هجوم على كل الدول العربية».

ونوه قائلا: «هدف اللجان أن البلد لازم تجوع وتقع، والمخطط مش هيمشي طول ما مصر واقفة على رجليها، والمتآمرين اللي صدعونا بالكلام عن الوطنية ثبت أنهم كذابين باختلاف انتماءاتهم، وبقول أن مصر مش هتدخل الحرب بالانفعال، وقرار الحرب والرد بيتبني على معلومات يقينية استخبارات، ومصر هيبقى لها موقفها لو تم معرفة المسئول عن الحادث».

واختتم بكري: «لا أحد يستطيع اتهام إيران أو الحرs الثوري أو إسرائيل أو غيره، كل الأطراف دي يمكن أن يشار إليها من خلال جهات التحقيق».


https://www.youtube.com/watch?v=3iqrSNNN47A 

مصطفى بكري حادث ميناء دمياط ميناء دمياط دمياط مصر

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