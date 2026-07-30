قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيرة : أحمد زكي لم يتزوج إلا هالة فؤاد .. وأعرف جميع علاقاته العاطفية
أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا
محمد أبو العينين : أمن مصر وسيادتها خطوط حمراء
لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026
دخل الطب ومخدش الشهادة .. مصعب العباسي يبكي على الهواء
متى يبدأ صرف معاشات أغسطس 2026؟.. موعد الحسم والأماكن بدون زحام
داعم يدخل الخدمة .. صندوق جديد بصلاحيات واسعة لتمويل مشروعات التنمية والعدالة الاجتماعية
الثامن على الجمهورية أدبي : هدفي تشريف مصر مثل محمد صلاح ومجدي يعقوب
شهيرة : أحمد زكى قالي معنديش مقبرة .. وطلب يندفن وسط زملائه الفنانين
الدوري التشيلي يحرم فوزينيا من اسمه الشهير على القميص .. ما السبب؟
حياتك هتتقلب .. إرسال صورة بطاقة الرقم القومي يورطك في جرائم لم ترتكبها
مصطفى بكري : القوات المسلحة لا تفرط في الأمن القومي .. والتماسك الوطني ضرورة لمواجهة التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: لقاء الرئيس السيسي والدبيبة خطوة مهمة لدفع المصالحة وتوحيد المؤسسات الليبية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
رحمة سمير

قال الإعلامي مصطفى بكري إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بمدينة العلمين، يمثل خطوة مهمة في مسار دعم المصالحة الوطنية وإنهاء الأزمة الليبية.

وأوضح بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، أن اللقاء ضم وفدين مصري وليبي، وتناول عددًا من القضايا المهمة، في مقدمتها تحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية في الشرق والغرب، والعمل على توحيد المؤسسات، إلى جانب تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا المبادرة الأمريكية التي طرحها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية تستهدف الوصول إلى نقاط مشتركة بين مختلف الأطراف الليبية، بما يسهم في إنهاء الأزمة وتوحيد الدولة.

وأكد بكري أن مصر لم تغير موقفها تجاه الأزمة الليبية، إذ تسعى منذ البداية إلى تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الليبية، وإبعاد المرتزقة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

وأشار إلى أن اللقاء يُعد الأول بين الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منذ خمس سنوات، معتبرًا أنه يمثل نقطة مهمة تؤكد التحرك نحو المصالحة، في إطار الجهود التي تقودها القيادة السياسية المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمدينة العلمين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين الليبيين.

مصطفى بكري السيسي السيسي والدبيبة المؤسسات الليبية الأزمة الليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

وزير التربية والتعليم

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

ترشيحاتنا

أرشيفية

هدنة لـ15 عاما مقابل ترتيبات أمنية.. تقارير إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة حماس إلى واشنطن

سفير العراق يبحث مع السفير المصري ا

سفير العراق يبحث مع نظيره المصري ببغداد آفاق تعزيز العلاقات الثنائية

سنتكوم

سنتكوم تنفي مزاعم إيرانية بتدمير 6 طائرات في هجوم على قاعدة أمريكية

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد