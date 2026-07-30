طلع فوق الرصيف .. القبض على سائق ميكروباص صدم سيارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالإنحراف بالسيارة من الحارة المرورية المخصصة له إلى الجانب الآخر من الطريق والإصطدام بسيارة ملاكى بالجيزة وفراره هارباً.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية من (مدير بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد) وقرر بأنه حال قيادته السيارة الملاكى خاصته "سارية التراخيص" قام قائد سيارة "ميكروباص" بالإنحراف من الحارة المرورية المقابلة له وإصطدم بسيارته وإحداث تلفيات بها وفراره هارباً.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المشار إليها "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" مصاب بكدمة باليد اليمنى" مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد نتيجة إختلال عجلة القيادة بيده عقب إنفجار أحد إطارات السيارة.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

