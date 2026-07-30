قطر تدين بشدة استهداف سفينتين للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط

أدانت دولة قطر، بشدة، استهداف سفينتين للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط، واعتبرته تهديدا مباشرا لإمدادات الطاقة العالمية، وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي، ونهجا غير مسؤول يقوض أمن المنطقة ويعبث بمقدرات الشعوب.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، رفض دولة قطر التام استهداف المنشآت الحيوية، وشددت في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.



كما أكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مصر، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.