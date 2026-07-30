أمين مجلس الأمن الأرميني يبحث مع السفير الفرنسي علاقات التعاون الثنائي

بحث أمين مجلس الأمن الأرميني أرمن جريجوريان، اليوم الخميس، مع سفير فرنسا لدى أرمينيا أوليفييه ديكوتيني، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأعرب جريجوريان - في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" - عن تقديره للجهود التي بذلها ديكوتيني، في الارتقاء بالعلاقات الأرمينية-الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، وذلك بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبرس" الرسمية.

وأضاف: "لقد شددت مع السفير ديكوتيني، على أهمية تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، التي تقوم على أساس القيم المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب تعميق الحوار السياسي والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، توجه الدبلوماسي الفرنسي بالشكر إلى جريجوريان، على التعاون الوثيق والدعم الذي تلقاه من جانب السلطات الأرمينية خلال السنوات العديدة الماضية.