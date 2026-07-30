نيفين رجب تطلق أغنية بنت الحلال.. حالة رومانسية خاصة

طرحت اليوم المطربة نيفين رجب، أحدث أعمالها الغنائية، فيديو كليب بعنوان "بنت الحلال" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، أغنية "بنت الحلال" من كلمات هاني رجب، وألحان أحمد زعيم، وإنتاج نيفين رجب، وتوزيع موسيقى شريف قاسم، وإخراج أحمد جريزمان.

تواصل نيفين رجب، من خلال أغنية "بنت الحلال" في تقديم الأغنية الرومانسية البسيطة التي تناسب الأجواء الصيفية، وتصل إلى الجمهور بوضوح وبدون تعقيدات، من خلال كلمة مميزة، ولحن جذاب، وأداء مؤثر، وإيقاعات معاصرة، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في طرح مجموعة من الأغنيات لفتت بها الأنظار، وحرصت من خلالها على التنوع والاختلاف، في تعاونها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية.

أعربت نيفين عن سعادتها وحماسها الكبير بأغنيتها الجديدة "بنت الحلال" ووصفتها بأنها حالة رومانيسة خاصة، وأكدت أنها بذلت فيها مجهودا كبيرا، واختارتها من بين أكثر من 20 أغنية، وأضافت أنها تراهن على أن تحقق ردود فعل إيجابية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تتضمنه من مفاجآت على مستوى الفكرة والتنفيذ والصورة، مشيرة إلى أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا حتى تخرج الأغنية بالشكل الذي يليق بالجمهور..أغنية "بنت الحلال" تقول كلماتها:

بنت الحلال

بيحكولك عليا لكن شكلك نسيتني

أو بتمثل عليهم إن انت مش عارفني

و لو انت خلاص نسيت هفكرك بحاجة

مش ممكن بعد منها حاتنسى أي حاجة

أنا بنت الحلال اللي إديت لك حياتها

و اللي إنت وصلت ليه ده بفضل تضحياتها

جيت لي معندكش حاجة ولا تعرف أي حاجة

ومشيت من عندي وانت في إيدك كل حاجة

بيحكولك عليا رديت من غير ما تنطق

بنظرة من بتوعك قال يعني مش مصدق

إن احنا نكون معارف أو كنا في يوم حبايب

بس نسيت إنك إنت في التمثيل كنت خايب

أنا بنت الحلال اللي إديت لك حياتها

و اللي إنت وصلت ليه ده بفضل تضحياتها

جيت لي معندكش حاجة ولا تعرف أي حاجة

و مشيت من عندي وانت في إيدك كل حاجة