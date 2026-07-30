حبس عامل أجنبي بمقهى لمنع سيدة من صيانة شقتها في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عامل بأحد المقاهى "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بمنع. سيدة من إجراء أعمال صيانة خاصة بشقتها.

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من عامل بأحد المقاهى "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بمنعها من إجراء أعمال صيانة خاصة بشقتها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبإستدعائها حضرت برفقة زوجها (مالك محل) وبسؤالهما أقرا بتضررهما من (عامل بأحد المقاهى "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامه بإدارة مقهى "بدون ترخيص" بالعقار محل سكنهما وإستغلاله منور العقار كدورة مياه للمقهى ، وقيامه بتاريخ 27/ الجارى بمنعهما من القيام بأعمال صيانة بمواسير الصرف الصحى بالعقار محل سكنهما والتعدى عليهما بالسب.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.