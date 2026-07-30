أبو العينين : مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها

أبو العينين:

القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. والشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته

مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها

نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي

القيادة السياسية ستتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وحماية مصالحه العليا

نثمن بيان الحكومة وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية لإطلاع الرأي العام على الحقائق

ندين حادث دمياط.. أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها

أحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضي

وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره

أجهزة الدولة تعاملت بكفاءة في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته

أكد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها وحماية أمنها القومي، مشددًا على أن القيادة السياسية قادرة على اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وصون مصالحه العليا في مواجهة مختلف التحديات.

وقال أبو العينين إن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي، والحفاظ على استقرار البلاد وسيادتها في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وثمن نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية بيان الحكومة بشأن حادث ميناء دمياط، مشيدًا بإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، بما يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق، ويؤكد نهجها القائم على الوضوح والمسؤولية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

وأدان أبو العينين حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن أمن مصر وسيادتها ومنشآتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة تعاملت مع الحادث بكفاءة عالية من خلال تفعيل خطط الطوارئ، واحتواء الموقف، والحد من تداعياته، بما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات.

وحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى، مؤكدًا أن وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره، وأن الثقة في مؤسسات الدولة هي الركيزة الأساسية لعبور التحديات والحفاظ على استقرار البلاد.