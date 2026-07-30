حبس سائق نقل في السير برعونة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق نقل لقيامه بالسير برعونة.

اكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "نقل" لقيامه بالسير برعونة والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم دار السلام) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 24 / الجارى على النحو المشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .