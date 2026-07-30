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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شاب وفتاة في حادث موتوسيكل بطريق بنجا بسوهاج

اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج
اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الأوسطي بناحية بنجا قبلي المزلقان، بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، حادث دراجة نارية "موتوسيكل"، أسفر عن إصابة شاب وفتاة بإصابات متفرقة، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث دراجة نارية على الطريق الأوسطي بناحية بنجا، قبلي مزلقان بنجا، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها لنقل المصابين إلى المستشفى.

وبالفحص، تبين إصابة كل من لبنى ر، 25 عامًا، وعمرو أ، 32 عامًا، ويقيمان بإحدى قرى مركز طهطا، إثر تعرضهما لحادث أثناء استقلالهما الدراجة النارية، حيث تم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طهطا العام، لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر أن الفريق الطبي بالمستشفى باشر التعامل مع المصابين فور وصولهما، حيث خضعا للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للاطمئنان على حالتهما الصحية، مع تقديم الرعاية الطبية المناسبة وفقًا لطبيعة الإصابات.

وفي الوقت ذاته، أجرت الأجهزة المختصة معاينة لموقع الحادث للوقوف على ملابساته، ورفع أي آثار قد تعوق الحركة المرورية، مع استكمال التحريات اللازمة لكشف أسباب وقوع الحادث وظروفه، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق، وكلفت بسرعة استكمال التحريات وسؤال المصابين حال استقرار حالتهما الصحية، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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