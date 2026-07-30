محافظ سوهاج : حزمة تيسيرات جديدة لتراخيص المحال العامة بتخفيضات 50%

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن بدء تطبيق حزمة من التسهيلات غير المسبوقة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة تزامناً مع حزمة التيسيرات الجديدة التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية بشأن ترخيص المحال العامة والتي تشمل خصماً بنسبة 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال العامة.

واشتراطات الحماية المدنية وسلامة الغذاء حتى نهاية ديسمبر 2026، إلى جانب السماح ببدء النشاط فور الحصول على الموافقة المبدئية.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن قرار خفض الرسوم بنسبة 50% يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب الأنشطة التجارية.

ويدفع بقوة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وأضاف المحافظ أن تقنين أوضاع المحال التجارية يمثل ركيزة أساسية لدعم وتحسين بيئة الاستثمار المحلي، وتوفير مظلة قانونية آمنة للمستثمرين والصناع بمختلف مستوياتهم داخل المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة اتخذت كافة الاستعدادات الفنية والإدارية لاستقبال طلبات المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظة أو من خلال منصة مصر الرقمية.

ولفت إلى أن تبسيط الأوراق والمستندات المطلوبة بالاكتفاء بصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو الملكية، والرسم الكروكي كمرحلة أولى، يمثل نقلة نوعية تختصر الوقت والجهد، وتلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات سريعة ومميزة دون ديمقراطية معقدة.

ومن ناحية أخرى أشار "راشد" إلى أنه تم تفعيل وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني بشكل كامل داخل المراكز التكنولوجية من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)، لإتاحة خيارات دفع متعددة للمواطنين سواء نقداً "كاش" أو عبر الكروت البنكية.

واكد أن السماح للمواطن بفتح المحل وبدء النشاط فور الموافقة المبدئية يضمن استمرار العجلة الاقتصادية وعدم تعطيل مصالح المواطنين لحين استكمال باقي الإجراءات الرسمية.

وشدد على المتابعة الدورية لضمان التزام جميع المراكز بتقديم هذه التسهيلات دون أي عقبات.