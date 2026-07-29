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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يشيد بجهود الانتهاء من طلبات القانون 144 بنسبة 100%

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني
نتيجة الثانوية العامة 2026

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور السيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة.

والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

محافظة سوهاج

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية.

والاستعدادات لتنفيذ الموجة 30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا على متابعة حملات الإزالة، للتأكد من تنفيذ الإزالات وفقا للقانون وبكل حسم.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة 52830 طلب، ووصلت نسبة إجمالي تنفيذ أعمال البت ٩2.85٪.

كما وصلت نسبة ما تم تنفيذه وتسليمه للمواطنين ٩٢.96٪، وأكد المحافظ على سرعة إنهاء لجان البت على طلبات التصالح، وعرض تقرير يومي بما تم في هذا الملف، مشددا على محاسبة أي مقصر في هذا الملف.

كما تم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أوضح مسئولي الزراعة والأملاك أنه تم منع التعدي في المهد لعدد 85 حالة بنطاق المحافظة.

كما تم رصد 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وتمت الإزالة الكلية لعدد 13 حالة منها، وجاري إزالة الحالة المتبقية، وشدد المحافظ على أهمية التركيز على ملف التعديات، وعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.

وأعرب المحافظ عن تقديره للعاملين في منظومة التقنين على مستوى جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، نظرا لجهودهم في ملف تقنين الأراضي أملاك الدولة.

والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بنسبة 100% وفقاً لمقتضيات القانون رقم 144 لسنة 2017، لتبدأ المحافظة مرحلة جديدة في العمل على القانون الجديد 168 لسنة 2025م، وتلافي المعوقات السابقة، والانتهاء من طلبات القانون الجديد أولا بأول بنسبة 100%، ودون أية تراكمات.

وبالنسبة للمتغيرات المكانية، أكد المحافظ على ضرورة تحديد رصد المتغيرات أولا بأول، ورفع التقارير اللازمة عن المتقاعسين والمتسببين في تلك الحالات، وعرض يومي للمحاضر بالإضافة إلى تطبيق الغرامة، موجها بسرعة الرد على المتغيرات، والتعاون والتنسيق اللازم لسرعة الإنجاز.

واختتم المجلس أعماله بمناقشة الكتاب الدوري بشأن لجان المرور على المعدات الهندسية لتحديد مدى صلاحيتها، وإمكانية صيانة وإصلاح المعطل منها.

وقد وجه المحافظ بعمل تقرير تفصيلي عن الوضع الفعلي للمعدات والمركبات الموجودة بالحملات الميكانيكية بجميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

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