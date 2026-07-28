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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة سوهاج تستعرض تجربتها لدمج ذوي الإعاقة بجائزة مصر للتميز الحكومي

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استعرضت محافظة سوهاج تجربتها المؤسسية الرائدة في مجال دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال اللقاء الخاص بتقييم فئة "أفضل جهة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن الدورة الخامسة لعام 2026 من جائزة مصر للتميز الحكومي.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الهادفة إلى بناء مجتمع دامج ومستدام يقوم على مبادئ تكافؤ الفرص وتيسير الوصول إلى شتى الخدمات التنموية.

محافظة سوهاج

عقد اللقاء بحضور كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، واللواء أ ح أحمد السايس، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب المحاسب محمد فتحي، مدير عام قطاع مكتب المحافظ، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لتقييم الاستراتيجيات الوطنية ورئيس اللجنة العلمية بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى محمد أبو العجب، مسؤول شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

كما شارك في اللقاء منسقي الإعاقة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والجهات الشريكة المعنية بملف الدمج.

شهدت الفعالية تقديما شاملا من قبل المحافظة لرؤيتها الاستراتيجية، والتي توجت بالانتقال من مبادرة "سوهاج صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" إلى المبادرة الأوسع نطاقاً "نحو مجتمع دامج"، حيث يربط هذا الإطار المتكامل بين الحوكمة والتمكين الاقتصادي والوظيفي.

وذلك إلى جانب الدمج الثقافي والرياضي والمجتمعي، مع التركيز على تيسير الخدمات وقياس الأثر الفعلي على حياة المواطنين، كما سلط العرض الضوء على الهيكل التنظيمي للملف.

كما أبرز الدور المحوري لمكتب شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وشبكة المنسقين بالوحدات المحلية، وهو ما يمثل نموذج عمل ذكي يعتمد على مركزية المتابعة والتنسيق ولا مركزية التنفيذ.

في سياق متصل، ركز العرض على أهم الإنجازات الميدانية التي حققتها سوهاج في تهيئة البيئة المؤهلة وسهولة الوصول داخل المراكز التكنولوجية، والمنشآت الخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك فضلاً عن المدارس، والوحدات الصحية، والطرق، والحدائق العامة، ودور العبادة.

واستعرض اللقاء أيضاً جهود المحافظة المستمرة في تيسير الخدمات الرعائية والتأهيلية، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات، ودعم فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة للمستهدفين.

من جانبها، أشادت الدكتورة هبة عبد المنعم بالنموذج المؤسسي الذي تقدمه محافظة سوهاج، واصفة إياه بالنموذج الذي يستحق الدراسة والتعميم على مستوى الجمهورية نظرا لما يتمتع به من تنظيم واضح ومحاور مترابطة قادرة على تحويل المبادرات المحلية إلى منظومة عمل مستدامة وقابلة للتطوير، ومبنية على ربط الخدمات بالنتائج وقياس الأثر الفعلي على أرض الواقع.

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