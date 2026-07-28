بالصور.. استكمال تصوير فيلم "حتة مني"

أعلنت شركة "سي سينما برودكشنز" عن عودتها لاستكمال تصوير فيلم "حتة مني"، مع قرب الانتهاء منه استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية، وظهر أبطال العمل في الصور الخاصة بالكواليس التي نشرتها الشركة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأشكال مختلفة عليهم مناسبة لطبيعة العمل الذي يقدمونه .

تفاصيل فيلم حتة مني:



وفي إطار إنساني تشويقي كوميدي يدور فيلم "حتة مني" حول أب يواجه أزمة مالية تقلب حياته رأسًا على عقب ليجد نفسه في رحلة داخل عالم تجارة الأعضاء مليئة بالمفاجآت والتحديات، ويخوض خلالها صراعًا إنسانيًا مشوقًا لاختبار ما هو مستعد للتضحية به من أجل عائلته وإنسانيته، وخلال الرحلة يكتشف جوانب غير متوقعة من نفسه وداخل من حوله.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، هدى المفتي وعلي صبحي ومن إخراج «مريم أحمدي»، ومن تأليف أحمد عماد، وإنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي.



