في عيد ميلاد هبة مجدي.. قصة حبها مع محمد محسن بدأت من خشبة المسرح

تحتفل اليوم الفنانة هبة مجدي بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أجمل الوجوه التي ظهرت علي الشاشة الصغيرة.

تخرجت هبة مجدي من كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي، وأيضًا درست في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وكانت راقصة باليه، بدأت هبة مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قياده الدكتور جمال سلامة.

ثم تدربت علي يد المايسترو صلاح عرام، ثم بعد ذلك اشتركت في مسلسل (بوجي وطمطم) و(فوازير عمو فؤاد) وكان في خلال عام 1998 حتى 2003.

أول أعمال هبة التلفزيونية كانت في مسلسل (العيد ألوان) من إخراج محمد رجائي، وكانت طفلة حينها، ثم شاركت في مسلسل (عائلة مجنونة جدًا) من بطولة فتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

انطلاقتها الحقيقية كانت في مسلسل (أنا وهؤلاء) مع الفنان الكبير محمد صبحي في عام 2005، وتبعه مسلسل (الفريسة والصياد) مع الفنان ممدوح عبد العليم والمخرج خيري بشارة.

قصة حب مع محمد محسن:

عاشت الفنانة هبة مجدي قصة حب مع زوجها الفنان محمد محسن، بدأت علي خشبة المسرح، بعد ان شاركا سويا في مسرحية" ليلة من الف ليلة" مع الفنان يحيي الفخراني، والذي كان شاهدًا علي عقد الزواج.

وتعرض هبة مجدي مؤخرًا الي محنة شديدة، وذلك بعد ان اصيب بمرض السرطان قبل شهور، حيث خضعت للعلاج، وحاليًا في المراحل الاخيرة منه.